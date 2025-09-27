Petrolul trece printr-o perioadă complicată. Rezultatele negative din campionat i-au determinat pe șefii clubului să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice, astfel că Liviu Ciobotariu a fost înlocuit cu Eugen Neagoe.



Petrolul - Rapid, ora 20:30, LIVE TEXT



Ploieștenii se află pe locul 14 înainte de această partidă, cu doar șase puncte după zece runde, și vânează un rezultat pozitiv în fața unei echipe care vine, de asemenea, după un alt moment complicat.



Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-2 cu Hermannstadt, dar rămâne în zona locurilor fruntașe, cu 19 puncte. O victorie i-ar ajuta pe giuleșteni să se apropie de liderul Universitatea Craiova.



Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).



Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie).



24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

