MM Stoica pune la colț un fotbalist de la UTA Arad: „El nu e marcator” Ce a spus managerul general al FCSB-ului

UTA Arad a reușit să se impună pe Stadionul Francisc von Neuman din oraș cu 2-1 în fața trupei lui Lincar, Universitatea Cluj. Gruparea lui Ilie Poenaru a deblocat rapid tabela, în minutul 6, prin golul lui Postolachi, însă Bălan a restabilit egalitatea în minutul 36. Benga a avut o reușită anulată de intervenția arbitrajului video, însă, UTA a pășit în fața "studenților" pe final, prin golul lui Bautista (82').

MM Stoica, managerul general al FCSB-ului, a vorbit despre problemele de la UTA și și-a exprimat părerea vizavi de Virgiliu Postolachi, fotbalistul care a și marcat pentru formația arădeană.

MM: „El nu e marcator”

„El nu e marcator, a fost în Belgia, nu a dat niciun gol. Cred că UTA Arad are două probleme: trebuie sa nimerească un atacant, Claudiu are 36, lui Postolachi pare că îi lipseşte ceva şi are mari probleme la jucătorul U21.”, au fost cuvintele lui MM Stoica, potrivit Orange Sport.

Cariera lui Virgiliu Postolachi

Postolachi și-a făcut junioratul la Paris Saint-Germain. A trecut pe la reprezentativa U17, u19 și a evoluat la PSG B puțin peste două luni. LOSC Lille B l-a transferat definitiv în vara anului 2019, însă l-a cedat un an mai târziu la Mouscron.

Internaționalul moldovean nu s-a impus nici la formația din Belgia și a fost împrumutat la Vendsyvvel, ca în vara anului 2022 UTA Arad să-l achiziționeze pentru 40.000 euro.