Ce diferență pentru Rapid, de la un sezon la altul! În stagiunea precedentă, echipa „zgomotosului“ Marius Șumudică era una fragilă, cu fluctuații mari de joc. Acum, Costel Gâlcă tace și face.

Vineri, în prima partidă din etapa a 18-a, Rapid și-a revenit, după „dușul rece“ de la Cluj, 0-3 cu CFR, în runda precedentă. În duelul cu nou-promovata Csikszereda, giuleștenii au învins, fără emoții: 4-1 (Grameni 10, Dobre 27, Petrila 82, Manea 87 / Eppel 38-penalty).

Succesul din această seară, a 6-a din ultimele opt etape, a mărit avansul bucureștenilor, în fruntea clasamentului. Cel puțin până partidele urmăritoarelor din weekend: Dinamo – Oțelul (sâmbătă, ora 20:45), Unirea Slobozia – FC Botoșani (duminică, ora 17:30) și U Cluj – U Craiova (luni, ora 19:00).

Iată cum arată clasamentul Superligii, în acest moment:

