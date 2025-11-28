GALERIE FOTO Accidentat, Alex Pașcanu și-a făcut pașii în cârje la pauza meciului Rapid - Csikszereda

Accidentat, Alex Pașcanu și-a făcut pașii în cârje la pauza meciului Rapid - Csikszereda Superliga
Rapid - Csikszereda, LIVE TEXT - AICI.

RapidCsikszeredaAlex Pascanu
Vineri, Rapid a primit vizita celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc în Giulești, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a fost LIVE TEXT AICI pe Sport.ro.

Accidentat, Alex Pașcanu și-a făcut pașii în cârje la pauza meciului Rapid - Csikszereda

Alexandru Pașcanu s-a accidentat înainte de meciul cu CFR Cluj (0-3) la unul dintre antrenamentele formației dirijate de Costel Gâlcă. Clubul a anunțat atunci că fotbalistul a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept.

Corespondenții Pro TV l-au surprins pe Pașcanu mișcându-se, cu greu, în cârje în loja VIP din Giulești, la pauza meciului cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Foto: Paul Ciucă, reporter Pro TV

Echipele de start

  • Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila.

Antrenor: Costel Gâlcă

Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, R. Pop. Micovschi, Baroan, Jambor

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Ceara, Jebari, Bodo - Eppel

Antrenor: Robert Ilyeș

Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Andrezlym Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely

Rapid - Csikszereda, înainte de meciul direct

Rapid vine după înfrângerea din runda trecută, scor 0-3, în deplasarea de la CFR Cluj și se află în continuare pe primul loc în Superliga cu 35 de puncte. Giuleștenii sunt la două și trei „lungimi” de urmăritoarele FC Botoșani, respectiv Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, nou-promovata Csikszereda se situează pe poziția a 14-a în clasament, la opt puncte de ultima clasată Metaloglobus. Ciucanii vin după victoria din etapa trecută, când s-au impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0.

