Vineri, Rapid a primit vizita celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc în Giulești, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României.



Accidentat, Alex Pașcanu și-a făcut pașii în cârje la pauza meciului Rapid - Csikszereda



Alexandru Pașcanu s-a accidentat înainte de meciul cu CFR Cluj (0-3) la unul dintre antrenamentele formației dirijate de Costel Gâlcă. Clubul a anunțat atunci că fotbalistul a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept.



Corespondenții Pro TV l-au surprins pe Pașcanu mișcându-se, cu greu, în cârje în loja VIP din Giulești, la pauza meciului cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

