Rapid și-a asigurat locul 1, în clasamentul Superligii, și după etapa a 18-a, deși echipa lui Costel Gâlcă a evoluat în chiar primul meci al rundei.

Victoria cu 4-1 cu Csikszereda a mărit distanța fața de locul 2, la cinci puncte, ceea ce înseamnă că, indiferent de rezultatele urmăritoarelor, Rapid nu mai poate fi dată jos de pe primul loc, în această etapă.

Partida de vineri, mai ales în a doua repriză, l-a impresionat pe Cristi Săpunaru. Aflat în studioul Digi Sport, acesta a vorbit la superlativ despre fosta sa echipă.

„A doua repriză, senzațională, incredibilă! Așa trebuie să joace Rapid meci de meci. Rapid și-a făcut ușor meciul de la început. Nu putea să fie scorul mai mic (n.r. – râde). În repriza a doua, a fost o singură echipă pe teren. În prima repriză, Csikszereda a făcut pressing pe tot terenul. În repriza a doua, n-a mai putut să facă nimic. Repet: Rapidul, în repriza a doua, mi-a plăcut extraordinar de mult“, a spus Săpunaru.

