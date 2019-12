PETRESCU LA ASTANA?! Raspunsul lui Super Dan cand a fost intrebat daca PLEACA IAR de la CFR! Anunt de ultima ora

Petrescu a fost intrebat la conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani despre posibila sa plecare de la CFR!

Astana ar fi interesata de el! Un jurnalist din Cluj i-a pasat lui Supe Dan o intrebare primita din Kazahstan. Petrescu a refuzat sa dea un raspuns clar, lasand de inteles ca zvonurile nu sunt lipsite de suport in realitate. Super Dan n-a urmarit meciul fostei sale adversare din preliminariile Champions League impotriva lui Manchester United. Astana a obtinut o victorie uriasa contra englezilor, in grupele Europa League.



"De ce nu m-au intrebat pe mine? Daca ma intreaba pe mine, le raspund lor! Asa, nu-mi place sa discut. Nu vreau prin intermediari. N-am vazut meciul Astanei cu Manchester United. Doar ce am citit, ca United a jucat cu echipa a doua. Nu aveau cum sa trimita prima echipa, cred ca la Manchester campionatul e mai important", a spus Petrescu.