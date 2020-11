BREAKING NEWS | Prunea a anuntat cine ar fi patronul din umbra al CFR-ului! PSD-istul care s-ar ocupa de TOT: "Nu i-a facut lotul pe care il voia"

Florin Prunea a facut o dezvaluire incredibila in direct.

Florin Prunea a intrat in direct la Digi Sport pentru a comenta gresesile de arbitraj din partida CFR Cluj 1-2 Gaz Metan si mai ales declaratiile incendiare facute dupa meci.

Marius Bilasco a dezvaluit ca li s-a sugerat de catre patron sa nu se prezinte la urmatorul meci, iar Dan Petrescu a anuntat ca va pleca de la CFR Cluj.

In interventia sa, Florin Prunea a sugerat ca patronul CFR-ului ar fi Vasile Dancu, membru PSD de aproape 10 ani, si nu Nelutu Varga.

De asemenea, Prunea spune ca un motiv pentru care Dan Petrescu ar putea sa plece, este faptul ca e nemultumit ca Dancu nu i-a pus la dispozitie un lot mai consistent:

"Eu nu inteleg aceasta delegare in primul rand. Un arbitru din Craiova sa arbitreze la Cluj?! Cred ca nu era oportun in momentul de fata. Parerea mea e ca este gol valabil, e parerea mea. Si asistentul e corect ca a lasat fanionul jos.

Indiferent cine loveste mingea acolo e gol valabil. Parerea mea este ca e gol valabil.

Dan Petrescu este sub presiune, probabil ca patronul echipei Vasile Dancu nu ii face lotul pe care il vrea. E bine ca Dan isi spune problemele", a spus Florin Prunea, la Digi sport.

Florin Prunea: "Este bine sa mai vada si CFR-ul cum e sa se greseasca impotriva lor!"

Fostul oficial al lui Dinamo spune ca s-a intors roata, iar acum a venit randul CFR-ului sa fie dezavantajata de catre arbitraj:

"Trebuie sa mai vada si ei si partea inversa. Anu trecut, cand eram eu la Dinamo, in etapa a 2-a sau a 3-a, cu arbitrul Chivulete am avut penalty clar in minutul 83 si nu ne-a dat, iar dupa in minutul 86 a dat un penaltu care nu a fost.

E bine sa mai vada si ei cum e invers. Este o lege a compensatiei, dar la unele echipe e mai mare. Parerea mea e ca ce se intampla in acest arbitraj, nu am vazut de mult timp. Si am jucat si eu intr-un timp... Niste greseli, e ceva incredibil. Niste greseli ca in perioada in care ni se spunea: 'Nu e ziua ta'. ", a mai spus Florin Prunea.