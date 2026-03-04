Accidentat în meciul cu Benfica din Liga Campionilor, în urma căruia Real Madrid a obținut calificarea în optimi, Mbappe a fost indisponibil pentru meciul cu Getafe.

Presa spaniolă a investigat situația francezului, care ar fi mult mai gravă decât s-ar părea. Pe scurt, starul francez ar putea rata prezența la Cupa Mondială din această vară dacă va fi forțat de echipa sa de club.

Kylian Mbappe, în pericol să rateze Cupa Mondială!

Real Madrid a anunțat oficial că diagnosticul primit de Mbappe este ”entorsă la genunchiul stâng”, doar că acesta ar avea probleme și la ligamentul încrucișat posterior, care se află în pragul accidentării.

Mbappe ar avea nevoie de 100 de zile pentru a fi pregătit să joace la Cupa Mondială din această vară, găzduită de America, Mexic, și Canada. Dacă acesta va forța, atunci turneul final este în pericol pentru atacant.

Întrebat recent despre situația atacantului francez, antrenorul Alvaro Arbeloa s-a limitat să spună că acesta va fi indisponibil pentru o perioadă mai lungă, astfel că nu sunt șanse pentru o revenire în câteva zile: „Nu este o chestiune de zile, va dura ceva mai mult, dar sper să nu fie foarte lungă”.

Atacantul a înscris 38 de goluri în 33 de meciuri în acest sezon și va rata sigur meciurile de campionat cu Celta Vigo (6 martie) și Elche (14 martie), precum și prima manșă a optimilor Ligii Campionilor, cu Manchester City, programată pe 11 martie.