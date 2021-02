Vrea sa fie cel mai RAPID marcator din Liga 1! Performanta incredibila reusita de Liviu Antal pentru UTA

Liviu Antal a deschis scorul in partida contra celor de la Gaz Metan Medias, dupa doar 43 de secunde de la inceperea partidei.

Fostul campion al Romaniei cu Otelul Galati, Antal nu se afla la prima isprava de acest fel. A mai marcat foarte rapid si impotriva Academicii Clinceni, cand i-au trebuit doar 27 de secunde pentru a da lovitura.

Atacantul a bifat 11 meciuri in acest sezon pentru cei de la UTA, pentru care a reusit sa inscrie un singur gol. In plus, jucatorul trecut si pe la FC Vaslui si Pandurii a mai reusit un assist.

Aradenii se aflau inaintea etapei pe locul 7, la 5 puncte de primul care i-ar asigura calificarea in play-off. Ar fi intr-adevar o performanta uriasa pentru echipa antrenata de Laszlo Balint, mai ales in conditiile in care se afla la primul sezon de la revenirea din Liga a 2-a.