"Am adus 6 milioane de euro in club si acum FCSB mi-a interzis sa intru la meciuri!" Reactie dura a unui fost antrenor de la echipa lui Becali

Un fost antrenor de la FCSB este dezamagit de faptul ca nu are voie sa intre pe stadion la meciurile ros-albastrilor.

Ilie Stan a spus ca si-a dorit sa asiste la partida de la inceputul lunii mai, dintre FCSB si CFR Cluj, moment in care oficialii clubului ros-albastru i-au transmis ca nu are voie.

Fostul antrenor de la FCSB considera ca aceasta interdictie este bazata pe o suparare mai veche a lui Gigi Becali.

"Sunt foarte suparat. Am vrut sa merg la un meci la Giurgiu, FCSB cu CFR, parca. Am sunat sa mi se dea voie la acel joc si pana la urma reusisem sa primesc permisiunea de a intra, doar ca ulterior am fost efectiv blocat si mi s-a spus ca sunt interzis la meciurile FCSB-ului. Am aflat asta de la cel care se ocupa de organizarea jocurilor. E prima oara cand spun asta, nu am vrut sa o spun.

Mie, lui Ilie Stan, FCSB mi-a interzis sa intru la meciuri. Ma doare aceasta decizie. Nu stiu de unde vine. Stiu doar ca Gigi e foarte suparat pentru ca am plecat de la FCSB. Am vorbit din ce in ce mai putin. Am simtit raceala de cand am mai cerut bilete si nu am primit.

Sunt interzis la meciuri, ca spectator, in conditiile in care, daca vedeti statistica financiara cand eram acolo, in Monitorul Oficial s-a scris ca FCSB a facut profit, cand aduceam 30.000 de spectatori la meciuri si am adus si 6 milioane de euro in acel club", a declarat Ilie Stan, pentru Radio Gold FM.

Fostul antrenor al ros-albastrilor a vorbit si despre situatia de la echipa si a spus ca nu ar accepta in niciun moment sa revina la carma echipei.

"Nu as accepta vreo oferta de la FCSB. Din mai multe puncte de vedere. FCSB are un fond foarte bun de jucatori. De la mijloc in sus au mare calitate, jucatori care oricand pot face diferenta. Numai ca, atat timp cat stim ce s-a intamplat in ultima perioada, nu pot lucra acolo. Mai spun ca nu CFR a castigat titlul, ci FCSB l-a pierdut. Sunt multe de spus, de ce FCSB pierde de 6 ani.

Nu vreau sa ma propun acolo, dar ma doare ce se intampla acolo. Incepand cu indepartarea lui Duckadam si a altor mari jucatori. Cand am vazut cum se conduce acolo, am spus pas.

Modelul antrenorului in Romania este tanar, ieftin si ascultator. De aceea, Olaroiu, Petrescu, Panduru, Rednic si altii cu personalitate nu mai lucreaza la noi. Suntem condusi de cei care ne-au pus, facem cum vor ei si atunci ei decid, iar responsabilitatea este a noastra, iar cand nu sunt rezultate, noi platim.

Daca nu voi fi din nou la Buzau, prefer sa merg la Liga 3, decat sa lucrez asa la Liga 1. Nu am vrut sa spun asta pana acum, dar ma doare si nu mai suport sa ascund ceea ce am patit", a mai adaugat Ilie Stan.