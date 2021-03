"Pentru noi, playoff-ul incepe de maine!" Toni Petrea a comentat derby-ul cu CFR Cluj! Ce mesaj a avut antrenorul pentru Florinel Coman

FCSB primeste vizita celor de la CFR Cluj vineri seara, de la ora 20:30, in derby-ul etapei a 28-a a Ligii 1.

Inaintea partidei, antrenorul ros-albastrilor a vorbit despre importanta duelului cu echipa lui Edi Iordanescu. Toni Petrea i-a oferit si un sfat lui Florinel Coman, de la care se asteapta la o evolutie buna tinand cont de motivatia pe care a primit-o prin convocarea la echipa nationala.

"Cred ca toate meciurile sunt importante, nu doar cele cu o singura echipa. Pot sa spun ca pentru noi incepe playoff-ul de maine, pentru ca vom juca cu urmatoarele trei echipe din clasament. Ne-am pregatit foarte bine pentru acest joc, venim dupa o perioada buna, suntem increzatori si cred ca asta va fi un plus pentru noi.

Sper sa nu fie un complex fata de CFR, este istorie ce a fost in trecut. Trebuie sa ne impunem jocul. Stim ca intalnim o echipa agresiva, aflata intr-o forma buna, dar asta ar trebui sa fie ceva mobilizator. Consider ca CFR dispune de un lot numeros si absenta unuia sau altuia nu va fi asa o problema. Au o echipa experimentata, buna, care mereu s-a exprimat bine. La Arad m-am bucurat ca am avut mai multe ocazii de a marca.

Motivatia lui Florinel Coman trebuie sa vina din faptul ca este jucator la aceasta echipa, este un jucator valoros si trebuie sa demonstreze la fiecare meci. Faptul ca a fost convocat la nationala este imbucurator pentru el. Sper sa aiba o evolutie cat mai buna.

E foarte important jocul de maine, ne dorim sa ne desprindem in clasament. Nu cred ca este un meci decisiv, mai sunt multe meciuri de jucat. Se pot intampla multe lucruri", a declarat Toni Petrea, la conferinta de presa.

Meciul dintre FCSB si CFR Cluj este programat vineri seara, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.