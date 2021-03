Surpriza URIASA in topul celor mai eficienti fotbalisti din pandemie! CFR Cluj DOMINA clasamentul in Liga 1! Niciun fotbalist de la FCSB in primii 5

CIES Football Observatory a realizat o analiza a randamentului fotbalistilor din cele mai importante campionate in perioda de pandemie.

Concret, au fost puse sub observatie prestatiile jucatorilor din 42 de ligi din intreaga lume incepand de pe 15 martie 2020. S-a intocmit un clasament al jucatorilor care au cele mai bune procentaje de meciuri castigate atunci cand au fost folositi ca titulari.

Clasamentul este condus, in mod surprinzator, de Milan Gajic de la Steaua Rosie Belgrad, care a castigat 21 de meciuri din 22 in care a fost titular in ultimul an.

Cel mai eficient fotbalist din cele mai importante campionate ale Europei este Serge Gnabry. Bayern Munchen a castigat 21 de meciuri din 23 atunci cand germanul a jucat din primul minut. Gnabry este urmat de Bernardo Silva, Mario Hermoso, Jonathan David si Alexis Saelemaekers.

In Liga 1, clasamentul este dominat de campioana CFR. Primii 5 fotbalisti din acest top vin de la echipa lui Edi Iordanescu. Mario Camora este pe primul loc, cu un procentaj de 73.3%, urmat de Paulo Vinicius si Cristian Balgradean, ambii cu 71.4%. Valentin Costache este pe pozitia a patra cu 69.6%, iar Ciprian Deac inchide top 5 cu 67.9%.

Nicusor Bancu este pe locul 6 in Liga 1 cu un procentaj de meciuri castigate in ultimul an de 66.7%, in timp ce primul fotbalist de la FCSB din acest clasament este Olimpiu Morutan cu 65.2%.