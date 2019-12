Penalty "pierdut" in ceata! Dinamo nu a primit un 11 metri dupa un hent clar: greseala uriasa de arbitraj

Dinamo are toate motivele sa puna tunurile pe arbitraj dupa meciul cu Sepsi.

In debutul reprizei a doua, Rachid Bouhenna a respins cu mana din fata portii goale sutul lui Sorescu. Arbitrul Iulian Calin nu a acordat nici penalty si nici cartonas rosu pentru jucatorul lui Sepsi.



In schimb, centralul Calin i-a acordat cartonas galben lui Nistor pentru proteste. Acest avertisment avea sa-l coste pe capitanul lui Dinamo. In minutul 72, Nistor a primit al doilea cartonas si a fost eliminat.