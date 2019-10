EDI IORDANESCU IS NOW OFFLINE! "Nu mai fac asta decat daca ma obliga regulamentul!" Reactia NEASTEPTATA a antrenorului

Antrenorul celor de la Gaz Metan a reactionat dupa suspendarea de doua partide primita de la Comisia de Disciplina.

Edi Iordanescu a fost suspendat dupa meciul cu CFR Cluj, pe care Gaz Metan l-a pierdut cu 3-0. Antrenorul celor de la Medias a fost eliminat la pauza de catre arbitrul Istvan Kovacs si a reactionat imediat la finalul partidei, acuzand arbitrajul.

"Ce s-a intamplat astazi este sfidator, josnic. Daca mint, ies din fotbal. A fost moment static si am spus "haide sa jucam". A venit direct la mine si mi-a dat galben si mi-a zis "la urmatoarea, pleci". Azi a fost o forma maxima de lipsa de respect", a declarat Iordanescu la finalul meciului.

In urma eliminarii, acesta a fost amendat cu suma de 4500 de lei si a primit o suspendare de doua etape. Edi s-a infuriat la culme. Antrenorul a postat pe contul oficial de Facebook un mesaj prin care transmite ca se retrage de pe retelele se socializare din cauza suspendarii, pe care o considera o nedreptate.

"Ca urmare a suspendarii mele pentru 2 etape, suspendare pe care o consider absolut nedreapta, nejustificata, o insulta la adresa mea, a profesiei mele si a dreptului meu la munca, am decis ca pentru o perioada nedeterminata sa nu mai ies in spatiul public decat in situatiile in care regulamentul ma obliga! Imi cer scuze fata de presa, de jurnalisti, de suporterii Gazului, care nu au absolut nicio vina pentru aceasta situatie neplacuta in care sunt pus si mentionez ca decizia mea nu are legatura directa cu ei. Relatia mea si pozitia mea fata de presa ramane neschimbata, bazata pe respect total, mai ales ca de-a lungul timpului am aratat mereu deschidere, transparenta si disponibilitate la dialog si asa voi arata si in viitor. In acest moment aceasta este decizia mea si imi doresc sa fie inteleasa si respectata. Probabil ca la urmatorul joc cu Dinamo voi sta acasa, in fata televizorului, si nu voi putea ajuta echipa asa cum ar trebui s-o fac in conditii normale, pentru ca este greu din parcarea stadionului! Daca pozitia mea si cuvantul meu dupa jocul cu CFR nu au contat si am fost suspendat, ce rost mai are sa ies in spatiul public?", a postat Edi Iordanescu pe contul oficial de Facebook.