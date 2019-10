Edi Iordanescu si Marius Sumudica se lupta pentru acelasi post! Echipa care i-a pus pe lista scurta  

Doi antrenori romani se lupta pentru un post in Arabia Saudita.

Cel putin asa sustine presa araba care informeaza ca Edi Iordanescu si Marius Sumudica se afla pe o lista scurta a celor de la Al Ittihad. Pe langa cei doi romani, pe lista arabilor se mai afla si Christian Gross, un tehnician elvetian care le-a pregatit pe Al Ahli si pe Zamalek, din Egipt.

Marius Sumudica, in prezent la turcii de la Gazisehir Gaziantep, a mai antrenat in zona araba la Al-Shaab. Pe de alta parte, Edi Iordanescu, antrenorul lui Gaz Metan, ar fi la prima aventura in zona araba daca ar accepta propunerea celor de la Al Ittihad.

Al Ittihad a mai avut doi antrenori romani de-a lungul timpului: Victor Piturca in doua randuri si Laszlo Balint.