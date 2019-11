RASTURNARE DE SITUATIE la Gaz Metan! Edi Iordanescu este in culmea fericirii si isi poate prelungi contractul! Vestea primita de antrenor

Edi Iordanescu a primit o veste care il bucura foarte mult.

Edi Iordanescu a fost la un pas sa plece de la Gaz Metan, dupa ce s-a declarat in mai multe randuri nemultumit de conducerea clubului.

Antrenorul celor de la Gaz Metan s-a declarat nemultumit in mai multe randuri de situatia clubului. Tehnicianul spunea ca nu au fost respectate intelegerile dintre el si conducere in momentul in care partile au semnat contractul. Principalul motiv pentru care clubul nu si-a putut respecta intelegerile a fost faptul ca Gaz Metan se afla in insolventa de trei ani. Din aceasta cauza, clubul a fost nevoit sa vanda cei mai importanti jucatori.

Situatia s-a schimbat la 180 de grade si Edi Iordanesc a primit astazi o veste extraordinara:

"Am fost informat chiar ieri de catre partea administrativa ca, in proportie de peste 95%, pana la sfarsitul anului, clubul Gaz Metan Medias sa iasa total din reorganizare, din insolventa, sa fie un club curat. In momentul de fata Gaz Metan are zero datorii, in ciuda faptului ca nu fotbalul facuse datoriile respective. Este un moment extraordinar pentru club, ne bucuram cu totii, eu am resimtit cel mai tare toata restructurarea si toate restrictiile care au venit odata cu insolventa", a spus Edi Iordanescu.

Mai mult, potrivit celor de la fanatik, Edi Iordanescu a primit o oferta de prelungire a contractului pana in 2022. Gaz Metan este pe loc de play-off in acest moment, ocupand pozitia a sasea din Liga 1 cu 23 de puncte. Mediesenii au sase victorii. cinci egaluri si patru infrangeri in acest sezon si un golaveraj de 24:21.