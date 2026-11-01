Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a obţinut doar un rezultat de egalitate cu Altai Oskemen, 1-1, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 30-a şi ultima a primei ligi de fotbal din Kazahstan.
Ordabasy Shimkent campioană, Kairat Almaty vicecampioană
Finlandezul Jaakko Oksanen (55) a marcat pentru Kairat, iar Elisei Gorshunov a înscris pentru oaspeţi, care au încheiat pe locul 14 (antepenultimul).
În alt meci, proaspăta campioană Ordabasy Shimkent a fost învinsă în deplasare de Ertis Pavlodar cu 2-0.
Campioana, cu Andrei Martin antrenor și Mihai Căpățînă jucător
În clasamentul final, Ordabasy, cu românii Andrei Martin antrenor principal și Mihai Căpățînă jucător (ex-FC Voluntari, Universitatea Craiova), a ocupat primul loc, cu 68 de puncte, urmată de Kairat, 65 puncte, FC Astana, 54 puncte, etc.
Andrei Martin, fost secund al lui Dorinel Munteanu la Astra Giurgiu, este un tehnician moldovean care deține și cetățenia română.
Universitatea Craiova şi vicecampioana Kairat se vor înfrunta în etapa a cincea (penultima) din Conference League, pe 10 decembrie, la Almaty.