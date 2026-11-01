Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a obţinut doar un rezultat de egalitate cu Altai Oskemen, 1-1, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 30-a şi ultima a primei ligi de fotbal din Kazahstan.

Ordabasy Shimkent campioană, Kairat Almaty vicecampioană

Finlandezul Jaakko Oksanen (55) a marcat pentru Kairat, iar Elisei Gorshunov a înscris pentru oaspeţi, care au încheiat pe locul 14 (antepenultimul).

În alt meci, proaspăta campioană Ordabasy Shimkent a fost învinsă în deplasare de Ertis Pavlodar cu 2-0.

Campioana, cu Andrei Martin antrenor și Mihai Căpățînă jucător