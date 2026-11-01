OFICIAL Doi români, campioni în Kazahstan! Vor juca în Champions League

Doi români, campioni în Kazahstan! Vor juca în Champions League Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sezon extraordinar pentru Ordabasy.

TAGS:
ordabasyKairat AlmatyOrdabasy ShimkentAndrei MartinMihai CapatinaUniversitatea Craiova
Din articol

Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a obţinut doar un rezultat de egalitate cu Altai Oskemen, 1-1, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 30-a şi ultima a primei ligi de fotbal din Kazahstan.

Ordabasy Shimkent campioană, Kairat Almaty vicecampioană

Finlandezul Jaakko Oksanen (55) a marcat pentru Kairat, iar Elisei Gorshunov a înscris pentru oaspeţi, care au încheiat pe locul 14 (antepenultimul).

În alt meci, proaspăta campioană Ordabasy Shimkent a fost învinsă în deplasare de Ertis Pavlodar cu 2-0.

Campioana, cu Andrei Martin antrenor și Mihai Căpățînă jucător

În clasamentul final, Ordabasy, cu românii Andrei Martin antrenor principal și Mihai Căpățînă jucător (ex-FC Voluntari, Universitatea Craiova), a ocupat primul loc, cu 68 de puncte, urmată de Kairat, 65 puncte, FC Astana, 54 puncte, etc.

Andrei Martin, fost secund al lui Dorinel Munteanu la Astra Giurgiu, este un tehnician moldovean care deține și cetățenia română.

Universitatea Craiova şi vicecampioana Kairat se vor înfrunta în etapa a cincea (penultima) din Conference League, pe 10 decembrie, la Almaty.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ARTICOLE PE SUBIECT
A jucat la CFR Cluj și Corvinul, iar acum este antrenor în Austria, lângă ”Der Panzer” Carsten Jancker! ”Visul meu este naționala României”
A jucat la CFR Cluj și Corvinul, iar acum este antrenor în Austria, lângă ”Der Panzer” Carsten Jancker! ”Visul meu este naționala României”
ULTIMELE STIRI
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, urmează Olympique Marseille pe VOYO! Strasbourg - Auxerre 5-1
Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, urmează Olympique Marseille pe VOYO! Strasbourg - Auxerre 5-1
Ștefan Baiaram, ”mesaj” pentru Gică Hagi după victoria cu FC Botoșani: ”Are strategia lui!”
Ștefan Baiaram, ”mesaj” pentru Gică Hagi după victoria cu FC Botoșani: ”Are strategia lui!”
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A


Recomandarile redactiei
Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: "E vina mea!"
Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: "E vina mea!"
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Reacția lui Elias Charalambous după ce a câștigat primul meci cu Levadiakos: ”Nu îmi plac scuzele!”
Reacția lui Elias Charalambous după ce a câștigat primul meci cu Levadiakos: ”Nu îmi plac scuzele!”
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
Alte subiecte de interes
Dorit de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ieșit campion cu o etapă înainte de final
Dorit de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ieșit campion cu o etapă înainte de final
Fostul antrenor de la Astra Giurgiu joacă azi în Conference League și este lăudat: ”Știe să obțină rezultatul dorit”
Fostul antrenor de la Astra Giurgiu joacă azi în Conference League și este lăudat: ”Știe să obțină rezultatul dorit”
Controverse mari în Inter - Kairat Almaty! Verdictul specialistului după ce arbitrul a anulat penalty-ul dat pentru echipa lui Chivu
Controverse mari în Inter - Kairat Almaty! Verdictul specialistului după ce arbitrul a anulat penalty-ul dat pentru echipa lui Chivu
Legendarul Maicon a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a dat verdictul
Legendarul Maicon a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a dat verdictul
Secundul lui Dorinel Munteanu, gata de Champions League și invincibil în campionat!
Secundul lui Dorinel Munteanu, gata de Champions League și invincibil în campionat!
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!