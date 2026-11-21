În ciuda victoriei echipei sale, Marius Șumudică, antrenorul ardelenilor, și-a anunțat plecarea. Tehnicianul a declarat că are o problemă foarte gravă de rezolvat și că, cel mai probabil, nu va mai fi antrenorul echipei.

Ioan Varga: ”Nu mai pot crede pe cuvânt pe nimeni!”

Patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, a avut o reacție tranșantă când a auzit că Marius Șumudică și-a anunțat plecarea de la formația din Gruia.

Finanțatorul ardelenilor s-a declarat surprins de cuvintele lui Șumudică și a mărturisit că antrenorul nu i-a spus nimic despre acest lucru. Apoi, Varga a transmis că nu mai are încredere în nimeni.

”Nu știu nimic despre plecarea lui Marius Șumudică. Să fiu sincer, acum 3 zile am avut o discuție cu Șumi în care mi-a spus că nu pleacă nicăieri și că se simte bine la CFR Cluj. Dacă într-adevăr pleacă, atunci nu știu ce să mai cred. De fapt, nu cred că mai pot crede pe cuvânt pe nimeni”, a spus Varga, conform Digisport.

Declarațiile lui Marius Șumudică după CFR Cluj - Oțelul

”Vreau să felicit jucătorii pentru ceea ce au făcut. Eu când am atras atenția că va fi un meci greu, toată lumea râdea de mine. Am avut multe ocazii, n-am reușit să marcăm și am trăit cu emoții finalul. Îmi felicit jucătorii pentru cele 19 puncte făcute împreună. Am urcat până pe locul 8, e o realizare pentru mine. Nu am decât să le mulțumesc, să mulțumesc conducerii formate din Zăvăleanu, Copilu, Deac.

M-au susținut necondiționat, am doar cuvinte de laudă pentru ei. Am niște probleme personale pe care va trebui să le rezolv. Nu mai necesită amânare. Dacă la începutul jocului le-am spus jucătorilor că ar trebui să joace acest joc dacă au respect pentru mine, ca și cum ar fi ultimul meu meci. Ăsta a fost mesajul pe care l-am spus. V-am spus că am niște probleme personale care necesită rezolvarea lor. Trebuie să iau o decizie, să merg la București și să iau o decizie, nu aș vrea să dezvolt acum. Felicitări conducerii, felicitări jucătorilor, felicitări suporterilor.

Eu fac un pas în spate, nu vreau să apar și să fiu în prim-plan. Nu sunt modest, dar ăsta e adevărul. Dacă mă puneți în Liga 4, nu știu dacă pot face ceva. E clar că am avut ceva materie primă. Locul 8 e chiar ok. Va trebui să iau o decizie într-o zi-două. Nu vreau să dezvălui ce probleme am, dar trebuie să ajung neapărat la București. Nu știu dacă vom fi depunctați, este strict o decizie personală. Nici nu știu ce să vă spun, este o problemă gravă pe care trebuie să o rezolv”, a spus Marius Șumudică după meci.