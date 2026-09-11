După eșecul din derby-ul cu Dinamo, Gigi Becali a anunțat că Marius Baciu va primi credit încă două meciuri, obiectivul fiind acela de a obține măcar 4 puncte din duelurile cu Petrolul și Universitatea Craiova. Cu o victorie, ploieștenii ar reuși "să îl demită" pe tehnicianul rivalei, dar și să confirme startul extraordinar de sezon.

Sergiu Hanca, încrezător înainte de FCSB - Petrolul

În ciuda problemelor financiare, Petrolul a adunat 15 puncte în primele 8 etape și ocupă locul 3, la egalitate cu a doua clasată Rapid și la doar două lungimi în spatele liderului Dinamo. Sergiu Hanca (34 de ani), experimentatul mijlocaș al prahovenilor, crede că Petrolul are capacitatea de a obține un rezultat mare pe Arena Națională.

"E un plus că vom juca pe Arena Națională, mai ales că tocmai s-a schimbat gazonul. Cred că va fi un meci frumos. Sper să vină fanii noștri în număr cât mai mare, iar nivelul jocului să fie ridicat.

Sunt meciuri frumoase cu FCSB pentru că e o echipă care are calitate, stadionul e frumos, gazonul e perfect. Trebuie doar să ne bucurăm de fotbal. E fotbal și se poate întâmpla orice. Dacă motivația și atitudinea vor fi la cote înalte în ziua jocului, eu cred că oricine poate bate pe oricine. Clasamentul de acum este intermediar. Putem începe pe 3 și să terminăm pe 7. Prea puțin contează asta. Important e să luăm fiecare meci pas cu pas, iar la sfârșitul etapei să vedem unde suntem", a spus Sergiu Hanca, într-un interviu pentru PRO TV.

Întrebat dacă crede că ar fi o surpriză o victorie a Petrolului la București, Hanca a spus: "Unii ar spune că e normal datorită clasamentului. Alții ar spune că e o surpriză, având în vedere că nici nu știu când a fost ultima victorie a Petrolului contra lui FCSB. Va fi un meci interesant. Și ei sunt demoralizați și cu siguranță vor avea o altă atitudine. Dar cu Dinamo chiar au avut o atitudine bună, chiar dacă au jucat cu un om în minus. Eu zic că va fi un meci frumos și, în același timp, dificil".

Ultima victorie a celor de la Petrolul contra lui FCSB datează din aprilie 2015. Ploieștenii se impuneau atunci pe Arena Națională cu 1-0, după un gol al lui Nepomuceno.