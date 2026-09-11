FCSB a făcut nouă transferuri în această vară, iar Gigi Becali a plătit aproximativ două milioane de euro pentru trei dintre ele. Aymen Boutoutaou a costat 1,3 milioane de euro, Meriton Korenica 600.000 de euro, iar Ronny Labonne 100.000 de euro. Denis Drăguș, Luca Stancu, Eddy Gnahore, Dylan Batubinsika și Karlo Muhar au venit liberi de contract, în timp ce Arnold Garita a fost împrumutat.

Ngezana, scos de pe lista LPF

Siyabonga Ngezana este accidentat încă de la începutul anului. Fundașul a sperat să evite operația, însă a ajuns în cele din urmă pe masa de operație în luna iunie, după probleme la menisc.

Revenirea sa era programată inițial pentru această toamnă, însă perioada de recuperare s-a prelungit. Mihai Stoica a anunțat că sud-africanul nu va mai juca în 2026 și ar putea reveni abia în cantonamentul de iarnă.

Cum Ngezana ocupa un loc pe lista LPF fără să poată evolua, FCSB a decis să-l scoată din lotul pentru competiția internă. Mutarea apare pe site-ul oficial al LPF, iar următorul pas este înregistrarea lui Karlo Muhar.

Regulamentul SuperLigii permite maximum 13 jucători străini pe lista LPF, iar FCSB avea deja numărul maxim.

Lista străinilor de la FCSB

Andre Duarte, Dylan Batubinsika, Juri Cisotti, Meriton Korenica, Risto Radunovic, Ronny Labonne, Arnold Garita, Eddy Gnahore, Joyskim Dawa, Aymen Boutoutaou, Joao Paulo și Ofri Arad sunt ceilalți străini aflați pe lista campioanei.

Prin scoaterea lui Ngezana, FCSB îi face loc lui Karlo Muhar, mijlocașul croat care a semnat cu echipa lui Gigi Becali în această vară. DETALII AICI