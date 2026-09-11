La câteva zile după ce i-a prezentat oficial pe Denis Drăguș și Meriton Korenica, FCSB a reușit să îl legitimeze și pe Karlo Muhar. Mijlocașul era liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.

Bogdan Mara: "Karlo Muhar mai are nevoie de o săptămână-două"

Korenica a debutat deja la FCSB în derby-ul pierdut contra lui Dinamo (1-2), însă Karlo Muhar va avea nevoie de o perioadă ceva mai lungă de adaptare, spune agentul care a intermediat mutarea, Bogdan Mara. Croatul ar trebui să fie sută la sută apt din punct de vedere fizic după pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Până la întrerupere, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul, luni, iar sâmbătă, 19 septembrie, va disputa derby-ul cu Universitatea Craiova din Bănie.

"Muhar mai are nevoie probabil de o săptămână-două ca să fie la potențial maxim. El a făcut o pasă de trei săptămâni - o lună de când a reziliat contractul cu CFR Cluj. Din punct de vedere fizic mai are nevoie de puțin timp.

Korenica a intrat puțin cam devreme. Abia venise de o zi și a intrat în meciul trecut", a spus Bogdan Mara, la VOYO Sport Live.

Karlo Muhar a jucat ultimul meci pe 6 august, CFR Cluj - Tromso 0-5. Au urmat rezilierea înțelegerii cu ardelenii și câteva săptămâni petrecute în țara natală, înainte de a semna cu FCSB.