GALERIE FOTO Ratarea sezonului în Superliga! Ricardo Matos și-a pus mâinile în cap

Ratarea sezonului în Superligă! Ricardo Matos și-a pus mâinile în cap
Ricardo Matos a fost autorul unei ratări incredibile din FC Argeș - Unirea Slobozia.

FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă astăzi, de la ora 17:00, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii. Meciul este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării articolului scorul este 0-0, după prima repriză.

Ricardo Matos, ratarea sezonului! Ce l-a salvat pe jucătorul lui FC Argeș 

Atacantul a fost servit perfect de Bettaieb în careu, dar portughezul a trimis incredibil peste poartă din câțiva metri.

Ricardo Matos a fost salvat de faptul că aripa stânga de la FC Argeș se afla în poziție de offside, și chair dacă ar fi marcat, golul ar fi fost anulat.

Sursă foto: Prima Sport 

Echipele de start FC Argeș - Unirea Slobozia:

  • FC Argeș (4-3-3): Căbuz - Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (cpt.) - Rădescu, Sierra, Blagaic - R. Moldoveanu, Matos, Bettaieb

Rezerve: Straton, Tofan, Borța, Seto, Y. Pîrvu, Idowu, G. Garutti, Fl. Manole, Brobbey

Antrenor: Bogdan Andone

  • Unirea Slobozia (4-3-3): Rusu (cpt.) - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Dragu - Lungu, Antoche, Albu - Bărbuț, Dahan, Ponde

Rezerve: R. Popa, Ibrian, R. Garutti, Șerbănică, C. Toma, I. Coadă, Lemnaru, V. Pop, Carnat, Vlăsceanu, Yanakov, Said

Antrenor: Claudiu Niculescu

