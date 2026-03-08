FC Argeș - Unirea Slobozia se joacă astăzi, de la ora 17:00, în ultima rundă din sezonul regulat al Superligii. Meciul este LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării articolului scorul este 0-0, după prima repriză.

Ricardo Matos, ratarea sezonului! Ce l-a salvat pe jucătorul lui FC Argeș

Atacantul a fost servit perfect de Bettaieb în careu, dar portughezul a trimis incredibil peste poartă din câțiva metri.

Ricardo Matos a fost salvat de faptul că aripa stânga de la FC Argeș se afla în poziție de offside, și chair dacă ar fi marcat, golul ar fi fost anulat.