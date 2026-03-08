Iranul traversează una dintre cele mai negre perioade din istoria recentă a țării! În ianuarie, au fost protestele sângeroase, în urma cărora regimul a „măcelărit“ mii de oameni. Iar de sâmbătă trecută, a început atacul devastator lansat de Israel și Statele Unite.

Într-un moment în care focurile războiului au cuprins Orientul Mijlociu, imaginile terifiante din regiune fac înconjurul lumii. Iar iranienii din Diaspora suferă crunt pentru ce se întâmplă în țara lor. În această situație e și pivotul Alireza Mousavi (35 de ani).

Alireza Mousavi, mărturisiri tulburătoare despre Iran

Handbalistul de 1,95 de metri, o adevărată forță a naturii, a sosit în România din 2014, de când a semnat cu Dinamo. „Câine până la moarte“, Mousavi e legitimat acum la Universitatea Cluj, după ce și-a depus și cererea pentru a primi cetățenie română.

În cadrul unui interviu tulburător pentru Sport.ro, pivotul iranian, cu peste 90 de selecții în naționala țării sale, a vorbit cu furie despre felul în care actualul regim și-a bătut joc de o țară întreagă.

„Sunt lipit de televizor, cu ochii pe rețelele de socializare, din momentul în care vin acasă. Războiul ăsta e blestemul poporului! Nu poți să ucizi 30,000 – 40,000 de oameni cu sânge rece și apoi să ai pretenția să rămâi la putere și să conduci țara, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu se poate așa ceva! Când poporul tău e nemulțumit de tine, când oamenilor le-ai făcut numai rele, ăsta e decontul! Dar de ce nu le-ați dat oamenilor ăstora puțină libertate? De ce nu le-ați oferit motive de bucurie? În loc să aibă grijă de popor, au trimis banii țării în Siria, în Liban. Au ținut lumea în foame! Ce să facă oamenii ăștia? Inflație galopantă, explozia prețurilor...“, e un fragment din declarațiile explozive ale lui Mousavi.

Acesta a oferit apoi un exemplu personal despre cum extremismul islamic a sugrumat Iranul.

„La plecarea din Iran, în aeroport, treci de două filtre. Un filtru al Poliției de Frontieră și un filtru al Gărzilor Revoluționare. Era vară. Aveam pantalonii puțin ridicați la glezne. Imediat, la filtrul Gărzilor Revoluționare, a sărit la mine un puști. N-avea mai mult de 20 de ani. M-a luat direct: „Ce ești tu, fată?! Noi am dat martiri la războiul de 8 ani cu Irakul, ca să umbli tu cu gleznele la vedere?!“. Îți dai seama că îmi venea să-l iau la bătaie. Dar a trebuit să înghit în sec, ca să trec de acel filtru“, a rememorat pivotul iranian.