Criza continuă la campioana FCSB, aflată la a treia înfrângere consecutivă în Superligă, după 1-2 acasă cu Farul Constanța, 3-4 cu Dinamo în ”Eternul derby” de pe Arena Națională și, acum, 0-1 în Ghencea cu Unirea Slobozia!

Unicul gol al duelului dintre FCSB și Unirea Slobozia a fost marcat de Raul Rotund (19 ani). Împrumutat de la Dinamo, tânărul atacant a dat lovitura în minutul 34.

De când nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat

Campioana antrenată de Elias Charalambous are numai patru puncte după primele cinci etape disputate și este pe locul 12, la egalitate cu CFR Cluj, care însă are un meci mai puțin disputat și se află pe loc de baraj pentru că are mai puține goluri înscrise.

Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat!

