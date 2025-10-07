Aflat cu echipa sa pe neașteptatul prim loc în Superliga, omul de afaceri a calculat bugetul necesar pentru ca un club să se poată lupta cu șanse reale la campionat și a dezvăluit suma pe care un patron trebuie să o scoată din buzunar în fiecare an.



"Îți trebuie șapte milioane de euro pe an!"



Finanțatorul echipei care va intra în pauza competițională din postura de lider a oferit un răspuns detaliat, bazat pe propria experiență. Acesta a subliniat că veniturile din drepturi TV, marketing și bilete sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile unui club cu pretenții.



"Ca să te baţi la titlu, îţi trebuie buget de 10 milioane de euro măcar. Nu doar salarii, ci toate costurile asociate, inclusiv club, centru de copii, tot, tot", a punctat Iftime.



Mai mult, acesta a explicat și câți bani trebuie să vină direct de la investitor: "Cu 10 milioane de euro, din care trebuie să te gândeşti că iei maximum trei milioane, cum sunt eu la Botoşani, din bilete, marketing şi drepturi TV, îţi trebuie şapte milioane de euro pe an".



Valeriu Iftime a recunoscut că în ultimii ani a investit masiv pentru a menține echipa la un nivel ridicat, ajungând la pierderi considerabile. "În ultimii trei ani de zile am cheltuit bani cât n-am pierdut în primii 15. Am pierdut vreo 13 milioane de euro", a mai spus patronul moldovenilor.



După 12 etape scurse din actualul sezon, FC Botoșani ocupă prima poziție în Superliga, cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid București, dar având un golaveraj superior.

