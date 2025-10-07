Luni seară, FC Botoșani a ajuns la patru victorii consecutive după ce a trecut și de UTA Arad, scor 2-1. Trupa lui Leo Grozavu a strâns 25 de puncte în primele 12 runde și se află pe primul loc, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj superior.

Valeriu Iftime: "Nu pleacă nimeni de la FC Botoșani în iarnă"



Patronul Valeriu Iftime recunoaște că se gândește chiar la o calificare în cupele europene cu FC Botoșani, însă o mare problemă ar putea exista în iarnă, în cazul în care jucătorii săi vor fi ademeniți cu oferte mai tentante de la alte cluburi.



Totuși, Iftime declară toți jucătorii netransferabili și e ferm convins că FC Botoșani nu va pierde niciun jucător important în următoarea fereastră de mercato.



"Dacă rămânem acolo sus și mai prindem și o cupă europeană, ar fi senzațional. Toți vor câștiga mai bine. Chiar dacă vor primi oferte bune, eu zic că rămân toți la Botoșani până la vară.



Eu cred că 99% din fotbaliștii de la Botoșani au plecat pentru că au avut ei niște oferte bune și au vrut ei să plece. Nu foamea de bani m-a făcut să vând fotbaliștii.



Cred că voi găsi o formulă cu ei. Până la urmă, fotbaliștii nu au nevoie numai de bani, ci și de performanță și atmosferă. Dacă suntem în primele 5, îmi este mult mai ușor să țin jucătorii la iarnă decât dacă aș fi pe locul 13-14.



Să vină ofertele în iarnă, dar sunt absolut convins că nu pleacă nimeni pentru că voi negocia cu ei în așa fel încât să nu piardă bani", a spus Valeriu Iftime.

Clasamentul din Superliga

