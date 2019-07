Pascanu nu exclude varianta Liga 1: "Am oferta concreta!" Clauza SPECIALA pe care vrea sa o treaca OBLIGATORIU in contract

Romania U21 a impresionat la EURO U21 si a reusit sa ajunga pana in semifinale unde a fost invinsa de Germania, scor 4-2, cu doua goluri marcate in prelungiri.

Alexandru Pascanu a fost titular indiscutabil in centrul apararii, iar acum asteapta un transfer. Pascanu vrea sa faca pasul si sa joace la o echipa de seniori.

Pascanu spune ca va ramane la Leicester doar daca ii se ofera un contract la echipa mare. Altfel, romanul a fost deranjat de faptul ca nimeni din staff-ul tehnic al englezilor nu i-a trimis nici macar un mesaj dupa EURO.

Pascanu se gandeste si la un transfer in Liga 1, insa vrea sa-si treaca in viitorul contract o clauza speciala: vrea sa fie lasat sa joace la Tokyo in 2020.

"Iau in calcul orice decizie, inclusiv un transfer in Romania. Asta nu inseamna ca exclusiv din Romania. Din Romania am o oferta concreta, dar inca nu am luat o decizie pentru ca nu stiu toate detaliile. Trebuie sa vorbesc si cu impresarii. Din ce stiu, ar fi cateva oferte si din Premier League. Dar stiu din ziare pentru ca nu am vorbit cu nimeni. De la Leicester nu am primit niciun mesaj de la antrenori. Doar medicul mi-a dat un mesaj de felicitare. In rest, nu mi-a zis nimeni nici macar: 'Salut!'. Nu sunt trist, dar ma asteptam sa primesc macar un mesaj de la antrenori. Sincer, as vrea sa fac pasul la seniori. Daca imi ofera un contract care sa-mi ofere posibilitatea de a juca pentru seniori, raman la Leicester. O sa-mi pun clauza in urmatorul contract pe care il voi semna sa ma lase sa merg la Jocurile Olimpice", a declarat Pascanu pentru DigiSport.

Pascanu a vorbit si despre meciul din semifinale cu Germania. Golul din penalty primit imediat dupa pauza i-a demoralizat complet pe jucatorii lui Radoi.

"Cred ca am cazut si fizic in meciul cu Germania. Ne-a afectat foarte tare golul primit imediat dupa pauza. Cand am iesit de la vestiare, ne-am propus sa jucam la fel ca in prima repriza, dar am luat gol repede", a mai precizat Pascanu.