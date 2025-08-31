La trei zile după calificarea în faza principală din Conference League, Universitatea Craiova a condus la Botoșani din minutul 62, după un gol înscris de Alexandru Cicâldău. Moldovenii au restabilit egalitatea 10 minute mai târziu prin Hervin Ongenda, după o nesincronizare între portarul Lung și fundașii oltenilor.



Pas greșit pentru Craiova la Botoșani, dar Rădoi exultă

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, s-a declarat mulțumit de remiza de la Botoșani și a explicat de ce consideră că Universitate Craiova a devenit "o echipă puternică de care adversarii se tem".



"Ce alte ocazii a avut Botoșani? Poate nu-mi dau seama acum, dar nu știu ce ocazii au mai fost la poarta noastră în afară de gol și 2-3 șuturi la întâmplare. În rest, a fost un joc la discreția noastră. Sunt mulțumit chiar și de acest rezultat. Mă bucură ce văd la adversar: au stat pe jos, au avut crampe jucând la 8-9 zile, au tras de timp. Înseamnă că și noi am devenit o echipă puternică, iar adversarii se tem de noi. Pentru mine sunt lucruri pozitive făcute de băieții mei astăzi.



Ce a fost la golul marcat de Botoșani? A fost o ezitare între portar și apărători. Probabil Ștefan a crezut că iese Silvică mai repede. A ezitat puțin și a ieșit acel gol, dar nu am cum să caut vinovați pentru acea fază. N-am cum să șterg ce a fost bine până acum.



Vă spun sincer. Aș fi fost mulțumit și cu 0-0 la ce am văzut după ce am plecat de la flash-interviu. După ce am văzut la Clinceni, nu credeam că o să mai văd astfel de lucruri în 2025. Așa că aș fi semnat numai ca să plecăm mai repede.



Ar fi culmea să fim pe primul loc și să nu fim mulțumiți, dar e doar un început de campionat. Pentru noi de abia de acum apar probleme. Avem mulți jucători la naționale, unde se poate întâmpla orice din punct de vedere fizic. Acum se aglomerează programul și avem foarte mulți jucători la echipele naționale.



Am încercat de la începutul sezonului să avem un lot numeros. Ne-am și calificat în Conference League, deci vom avea 3 competiții. Probabil vom mai completa pe anumite poziții pentru a duce bătălia pe toate fronturile", a spus Mirel Rădoi, după meci.



Universitatea Craiova rămâne lider în Superliga după 8 etape, cu 20 de puncte. De partea cealaltă, FC Botoșani e pe 5, cu 13 puncte.

