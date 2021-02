'Pariul' lui Gigi Becali, OUT de la meciul cu FC Botosani! Cine a fost lasat acasa si cine a revenit in lotul lui Toni Petrea

FCSB infrunta in aceasta seara FC Botosani, in meciul din a 25-a etapa a Ligii 1.

Ros-albastrii au plecat sambata spre Botosani, dar nu in formula completa. Din lotul lui Toni Petrea nu a facut parte Dragos Nedelcu, cel care s-a accidentat in meciul cu Chindia Targoviste.

Antrenorul a declarat la conferinta de presa dinaintea partidei ca fotbalistul nu a fost recuperat, in ciuda faptului ca problemele sale nu sunt foarte grave. Staff-ul nu a vrut sa-i forteze revenirea, astfel ca Nedelcu va lipsi de la acest meci.

In plus, nici Alexandru Buziuc nu a facut deplasarea la Botosani, desi nu are vreo problema medicala. Potrivit Fanatik, fotbalistul pentru al carui transfer a insistat insusi Gigi Becali a fost lasat la Bucuresti, cel mai probabil din dorinta patronului.

Se pare ca Becali si-ar fi pierdut rabdarea cu atacantul in varsta de 26 de ani, caruia i-a dat minute multe pe gazon in ciuda faptului ca nu a marcat niciun gol in acest sezon.

Primele semne ca patronul FCSB-ului este nesatisfacut de evolutiile lui Buziuc au venit in meciul din etapa precedenta, cand fotbalistul a fost schimbat dupa doar 34 de minute.

Meciul cu FC Botosani este al doilea pentru care Buziuc nu a facut deplasarea, primul fiind cel cu Poli Iasi din turul campionatului, cand atacantul avea un motiv intemeiat de a ramane acasa, fiind infectat cu noul coronavirus.

In lotul FCSB-ului pentru partida cu echipa lui Marius Croitoru a revenit Ionut Pantiru, care nu a jucat decat intr-un singur meci in 2021, fiind in lot doar pentru doua meciuri.

Partida dintre FC Botosani si FCSB este programata in aceasta seara, de la ora 20:30, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.