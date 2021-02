"E topit dupa el, vorbesc mereu la telefon!" Dezvaluiri despre fratele lui Octavian Popescu, convins de Becali sa semneze cu FCSB

FCSB l-a convins recent sa semneze pe Dani Popescu, fratele lui Octavian Popescu, un junior care a implinit recent 13 ani.

www.sport.ro a prezentat in exclusivitate detalii despre inregimentarea lui Dani Popescu, fratele lui Octavian Popescu, iar acum tatal celor doi face dezvaluiri despre cei doi copii ai sai.

In familia Popescu toata lumea a jucat fotbal. Beniamin Popescu, tatal lui Tavi si Dani a jucat la nivel de Liga a doua si a eliminat echipe precum Universitatea Craiova si Otelul Galati in Cupa Romaniei, in timp ce unchiul celor doi a fost de asemenea fotbalist:

"La noi in familie toata lumea a jucat fotbal. Si eu si fratele meu am fost fotbalisti! Toata familia e mandra si ma bucur ca ne-au urmat. Toata lumea are grija de ei si chiar daca am fost niste oameni modesti, educatia a fost pe primul loc”, a spus Beniamin Popescu pentru FANATIK.

Pustiul va decide daca va ramane la baza din Berceni sau va continua fotbalul la Nucet sub indrumarea aceluiasi antrenor pe care l-a avut si Tavi:

"Octavian mai are trei frati si doua surori. Fratele de 13 ani este fotbalist tot la domnul Marius Rotaru! Ei vorbesc in fiecare zi si e terminat dupa el. E topit dupa fratele lui si vorbesc mereu pe telefon!”, a mai spus fericit tatal "perlei" lui Gigi Becali.