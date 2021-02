Gigi Becali isi freaca mainile de fericire! "Intr-un an sau doi poate sa fie peste Man!" Jucatorul de pe urma caruia finantatorul FCSB se poate imbogati

Gigi Becali ar putea da un nou tun financiar.

Dennis Man a fost transferat de Parma pentru 13 milioane de euro, dar suma platita pentru el ar putea fi detronata. Ioan Andone isi pune toate sperantele in noua senzatie din Liga 1, Octavian Popescu. Gigi Becali deja viseaza sa incaseze pentru el zeci de milioane de euro, iar tocmai de asta, latifundiarul din Pipera i-a fixat o clauza de 100 de milioane de euro. Andone considera ca Popescu face pasul catre o echipa puternica cat de curand

"Nimeni nu stia de Octavian Popescu si dintr-o data a aparut titular clar la FCSB. Intr-un an sau doi poate sa fie peste Man", a spus Ioan Andone pentru AntenaSport.

Ioan Andone considera ca Becali a procedat bine ca l-a vandut pe Man in aceasta iarna, chiar daca echipa este implicata in lupta pentru titlu. Plecarea aradeanului s-a simtit, iar dupa FCSB a inregistrat o serie negativa de 3 infrangeri consecutive, fara sa marcheze vreun gol. Man reusise sa inscrie 14 goluri in prima parte a sezonului pentru ros-albastrii.

"Nimeni nu-ti dadea nicio garantie ca luai titlul daca ramanea Man. Oricum, suma de transfer e fantastica. Mi se pare ceva fabulos sa te transferi din campionatul romanesc pe suma aia. Nu ma asteptam", a mai spus Ioan Andone.