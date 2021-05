"Parca vorbim de o fantoma! E un personaj virtual!" Cortacero, facut praf de Sumudica! "Multi ne iau pe noi de prosti"

Marius Sumudica l-a facut praf pe Pablo Cortacero dupa ultimul meci al "cainilor rosii".

Dupa victoria dinamovistilor cu FC Hermannstadt, scor 2-0, antrenorul roman a laudat prestatia jucatorilor lui Dusan Uhrin, dar a vorbit si despre situatia in care a ajuns echipa din cauza lui Cortacero.

Sumudica l-a comparat cu o fantoma pe ibericul care a dus echipa in pericol de retrogradare, punctand ca acesta nu da dovada de respect la adresa Romaniei.

"Nu stiu cine e si Cortacero asta. Parca vorbim de o fantoma. L-am vazut o data si nici nu stiu pe unde e. Eu tot am tacut si am tacut. Pe noi, ca romani, ne iau multi de prosti si nu suntem respectati. Exact ce zicea si Razvan Lucescu. Daca in locul lui Cortacero asta era un roman si aparea printr-o tara din asta, cred ca eram distrusi ca natie!

L-am luat pe asta din Spania si nici nu stim cine e. Totul e o enigma si noi nu stim nimic. E un personaj virtual. Nu stiu, e ca la emisiunile astea cu masca si fara masca! Cortacero ne invarte in jurul cozii, dar nimeni nu spune lucrurilor pe nume si jucatorii au de suferit", a declarat Marius Sumudica, la Digi Sport.