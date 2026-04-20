Titularizat de Mirel Rădoi, David Miculescu a suferit o accidentare în minutul 17 al partidei de la Ovidiu. Arădeanul a primit o pasă de la Valentin Crețu, însă a fost prins pe picior greșit și a alunecat destul de urât.

Deși mingea a rămas în joc, arbitrul Viorel Flueran a fluierat imediat întreruperea jocului și a solicitat intervenția staff-ului medical.

Miculescu a acuzat dureri puternice în zona șoldului și a fost ajutat de persoanele din staff-ul medical să părăsească gazonul. În locul său a intrat pe teren Octavian Popescu.