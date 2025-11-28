FCSB a fost învinsă de Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 1-0 joi seara, pe Stadionul ''Rajko Mitic'' din capitala Serbiei, în etapa a cincea din Europa League.

În minutul 27, fundaşul nigerian Tebo Uchenna a primit cartonaş roşu pentru fault la Darius Olaru în postură de ultim apărător, dar FCSB nu a ştiut să profite de acest avantaj.

Mai mult, gazdele au deschis scorul prin Bruno Duarte (minutul 50), gol care s-a dovedit a fi a fi în cele din urmă reușita victoriei sârbilor.

Cel mai slab jucător al campioanei României a fost atacantul Daniel Bîrligea. Sofascore i-a dat nota 5.5, iar Flashscore l-a notat cu 5.7.

Bîrligea a avut zero driblinguri reușite, a pierdut de 17 ori posesia mingii și nu a trimis niciun șut pe spațiul porții în cele 90 de minute jucate.

”Nici atacant nu pot să mă numesc. E foarte corect să primesc critici”, a recunoscut cu sinceritate la final Daniel Bîrligea.

