Gigi Becali e DEASUPRA tuturor! A venit cu avionul privat la Curtea de apel! "Eu nu mai fac puscarie in Romania"

Gigi Becali a fost prezent la tribunalul din Craiova in dosarul transferului lui Mihai Costea.

Gigi Becali a fost la inaltime si s-a deplasat la Craiova cu un avion privat, alaturi de Argaseala si Lutu. Ei au fost audiati ca martori in dosarul care il acuza pe Adrian Mititelu.

Patronul FCSB l-a cumparat pe Mihai Costea de la FC U Craiova, echipa patronata de Mititelu, in 2011. Problema este ca oltenii se aflau sub sechestru si nu aveau voie sa vanda vreun jucator.

"Ca familia mea sa nu sufere, eu nu o sa mai accept abuzuri. De acum nici judecatorii nu mai fac ce vrea DNA, le da in cap, isi bat joc de ei. Eu puscarie in Romania nu mai fac.

Romania nu e o tara civilizata ca sa zici ca faci puscarie ca sa te educi. Nu, faci puscarie ca sa te distrugi. Directorii de puscarie nu respecta legea. Asa le convine lor, ma condamn in Romania, dar fac puscarie in Italia sau in Grecia, in Anglia.", a spus Becali pentru Antna 3.