"Pana in decembrie nu voi semna cu nimeni!" Prima reactie a lui Mircea Rednic dupa zvonul ca ar putea sa-l inlocuiasca pe Contra la Dinamo

Mircea Rednic este unul dintre antrenorii pe care investitorii spanioli de la Dinamo il au in vizor pentru inlocuirea lui Cosmin Contra.

Suporterii ar agrea si ei aceasta schimbare, insa din pacate vestile nu sunt incurajatoarea. Rednic a declarat ca nu sunt sanse prea mari ca el sa revina acum la Dinamo.

Tehnicianul a vorbit despre planurile pe care le are pana la finalul acestui an, punctand ca nu a negociat cu nimeni din Stefan cel Mare.

"Nu am negociat cu nimeni din Romania in aceasta perioada. Am fost plecat in Belgia, am revenit de acolo recent. Nu am probleme, sunt bine, sanatos. In acest moment nu se pune problema sa preiau vreo echipa. Pana in decembrie nu voi semna cu nimeni", a declarat Rednic, potrivit ProSport.

Mircea Rednic a avut 4 mandate pe banca lui Dinamo pana acum, reusind sa cucereasca un titlu ca antrenor, in 2007.