Mircea Rednic a batut palma cu noua sa echipa! Ia un munte de bani! Unde va antrena dupa despartirea de Poli Iasi

Mircea Rednic pleaca din nou din Europa!

Mircea Rednic, ultima oara antrenorul celor de la Poli Iasi, s-a decis in privinta viitorului sau. Acesta va antrena din nou in Arabia Saudita. unde a mai pregatit-o ultima data pe Al Faisaly in 2018.

Antrenorul roman va pregati o echipa de mijlocul clasamentului din Arabia Saudita, urmand sa incaseze un salariu de 600.000 de dolari pe sezon, conform Ziare.com.

In aceasta vara Mircea Rednic a fost dorit si de Adrian Mititelu la FCU Craiova, insa cei doi nu au cazut de comun acord asupra detaliilor contractului.

Rednic a mai discutat cu echipe din Croatia si Belgia.