"Pana acum imi acord nota 4!" Declaratie uluitoare a lui Vintila inainte de meciul cu Iasi! Ce spune despre plecarea lui Man in Spania

Bogdan Vintila a vorbit despre meciul de maine seara din deplasare cu Poli Iasi.

FCSB va disputa maine, 3 decembrie, de la ora 20:30 meciul din deplasare cu Poli Iasi. Echipa antrenata de Bogdan Vintila ar fi trebuit sa joace sambata seara, partida cu Voluntari, insa meciul a fost amanat din cauza ploii. Antrenorul ros-albasrilor, Bogdan Vintila, a vorbit despre meciul de maine seara si despre situatia de la echipa.

"Suntem in fata unui joc foarte important cu Iasi, o echipa care joaca un fotbal modern cu un antrenor foarte bun si sunt convins ca vom fi solicitati la capacitate maxima maine seara. Suntem pragattit pentru joc, avem un mic avantaj ca nu am jucat meciul cu Voluntari, ma astept ca jucatorii mei sa fie la capacitate maxima atat fizic cat si mental.

Mi-as fi dorit sa se joace meciul cu Voluntari. Vom vedea, nu stiu cand se va reprograma, nu am fost anuntat oficial. Erau 3 jocuri in 7 zile, asa vom avea 3 jocuri in 8 zile, am mai castigat o zi daca se va pune jocul intre meciurile cu Viitorul si Craiova. Ramane sa vedem la sfarsit cate puncte vom aduna.

De obicei la jocurile cu FCSB adeversarii au un plus de motivatie. Vor avea publicul de partea lor si cei care vor intra vor dori sa demonstreze ca sunt jucatori buni. Toate partidele trebuiesc castigate pentru ca avem un deficit de puncte si trebuie sa il recuperam. Normal ca am pregatit jocul si am ajuns acolo si am vazut ca nu se joaca, e o stare ciudata, dar jucatorii se adapteaza", a spus Bogdan Vintila la conferinta de presa.

Vintila: "Cand esti fotbalist poti sa stai si pe bara!"

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit si despre situatia lui Pantiru, care a ajuns pe banca de rezerve. Pentru partida cu Voluntari care ar fi trebuit sa sa joace sambata, Pantiru nu ar fi fost titular.

"Cand esti fotbalist, poti sa stai si pe bara, poti sa fii si titular, poti sa fii cel mai bun fundas stanga din Europa, dar nu iti garanteaza postul de titular. Eu nu vreau sa imi evaluez jucatorii in conferinta de presa, ce am eu de discutat cu ei, discut in particular, am cei mai buni jucatori din tara", a mai spus Vintila

Vintila: "Man e un jucator bun cu un potential extraordinar!"

Vintila a vorbit si despre interesul pe care il are Sevilla pentru Dennis Man.

Nu stiu, eu cred ca da, Dennis Man e un jucator bun cu un potential extraordinar", a mai spus Vintila.

Vintila: "Putem castiga toate meciurile pana la finalul sezonului!"



Antrenorul ros-albastrilor spune ca isi acorda nota 4 pentru tot ce a realizat pana acum la FCSB. Totodata este de parerea ca FCSB poate castiga toate meciurile pana la finalul sezonului.

"Pana in acest moment imi acord nota 4, pentru ca treubia sa castig inca 2 jocuri, asta e. M-ati intrebat ce nota mi-as da. Trebuia sa castig inca 3 meciuri. Ma ajuta sa castig eu. Nu ma intereseaza ce fac adeversarii. Ma uit, vad jocul, s-a terminat egal aseara. Cand am venit aici, echipa avea un deficit de p[uncte, noi castigand, am reusit sa ajungem acolo. Daca noi nu castigam, poate sa faca adversarul ce vrea. FCSB trebuie sa castige meci de meci. Matematic se poate sa castigam restul meciurilor pana la sfarsitul sezonului", a mai spus Vintila.

Vintila, nominalizat la antrenorul anului in Romania

"Sunt nominalizat probabil pentru ca sunt la FCSB, daca eram in alta parte, probabil ca nu. Jucatorii au adus-o, nu eu. Ma consider un antrenor cu licenta pro si vrea sa imi fac meseria. Poate fi un moment mai greu decat ce a fost acum. Jucatorii mei stiu ce fel de antrenor sunt. Mai sunt multe ore pana la partida, Manea este un jucator al nostru pe care puteti sa il vedeti", a mai adaugat Vintila.