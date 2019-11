I-a dat gol de la 30 de metri lui FCSB si NIMENI nu-l stia acum cateva luni! Surpriza URIASA: pe cine a pus ochii Becali

Becali e in cautare de solutii pentru FCSB. Abia asteapta deschiderea perioadei de achizitii pentru a opera noi modificari in lot.

Patronul ros-albastrilor vrea intariri la mijloc! PRO Sport scrie ca Becali il urmareste tot mai atent pe Florian Loshaj (23 de ani) de la Poli Iasi. Loshaj e nascut in Kosovo, dar are cetatenie belgiana. Becali l-a remarcat pe Loshaj in meciul direct cu FCSB, castigat de Iasi cu 2-1. Atunci, fotbalistul trecut pe la Genk a inscris cu un sut de la distanta care l-a prins nepregatit pe Andrei Vlad. Loshaj, evaluat de transfermarkt la 300 de mii de euro, a ajuns la Poli Iasi liber de contract in fata lui 2019.