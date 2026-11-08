Barcelona a pus ochii pe fundașul Castello Lukeba (23 de ani), de la RB Leipzig, care ar cocheta cu ideea unui transfer pe Camp Nou, notează publicația catalană Sport.es.

Fundașul central a făcut deja un pas în acest sens și a semnat cu firma de impresariat Excellence Sport, care îl reprezintă pe Jules Kounde. Acesta poate fi transferat și la un preț accesibil din vară, ceea ce ar face ca mutarea să fie tentantă și pentru club.

Castello Lukeba este dorit de Barcelona!

Potrivit sursei citate, Lukeba are o clauză de reziliere de 80 de milioane de euro, dar aceasta ar urma să scadă la 65 de milioane de euro începând cu vara anului 2027.

Doar că planul grupării catalane este să obțină o reducere și mai mare, bazându-se pe faptul că Leipzig va accepta o ofertă pentru o sumă mai mică dacă jucătorul își va înainta dorința de a se alătura clubului de pe Camp Nou.

Lukeba este un jucător crescut de Olympique Lyon. A trecut pe la toate grupele de juniori ale clubului, iar în 2023 a fost transferat de Leipzig pentru 30 de milioane de euro.

Lovitură pentru FC Barcelona! Starul de 60m € s-a ”rupt” și va lipsi toată luna

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischigambierilor. El va absenta toată luna, asta însemnând că va rata inclusiv meciurile echipei naționale.

”Rodri a suferit o accidentare la nivelul ischiogambierilor și va fi indisponibil atât pentru Barcelona, ​​cât și pentru naționala Spaniei, în următoarea lună”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter/X.

Rodri ratează, așadar, partida crucială cu Atletico Madrid, cea cu Villarreal, meciul cu Sabah din Champions League și duelul cu Coruna din campionat, la nivel de club. La națională, selecționerul Luis de la Fuente nu se va putea baza pe el cu Cehia și Anglia.