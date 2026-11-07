GALERIE FOTO Jasmine Dickey - din nou MVP, Sepsi Sfântu Gheorghe - din nou demonstrație de forță! Avem un lider invincibil în campionat

Jasmine Dickey - din nou MVP, Sepsi Sfântu Gheorghe - din nou demonstrație de forță! Avem un lider invincibil în campionat Baschet
SPORT.RO
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După 137-33 cu campioana Rapid, Sepsi s-a distrat și cu Agronomia București.

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Sepsi-SIC Sfantu GheorgheCSJ Teleorman AlexandriaJasmine DickeyJovana PasicBeage Riel Chut DutMatehya Bryant
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ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe este singura echipă cu victorii pe linie în Liga Naţională de baschet feminin, după ce a învins-o pe CS Agronomia Bucureşti cu scorul de 90-36, vineri, în Capitală, într-un meci din etapa a 6-a.

CS Agronomia Bucureşti - Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 36-90

Beage Riel Chut Dut (20 puncte, 10 recuperări) şi Matehya Marie Bryant (19 p, 13 rec) au fost cele mai bune de la oaspete.

Etapa precedentă, Sepsi a demolat-o pe campioana Rapid, scor 137-33! Giuleștencele au jucat însă derby-ul cu multe junioare în echipă.

CSJ Teleorman Alexandria - din nou victorie, Jasmine Dickey - din nou MVP

Medaliata cu bronz din sezonul trecut, FCC Baschet UAV Arad, a dispus cu 77-56 de CS Universitatea Cluj-Napoca, pe teren propriu. Jovana Pasic a fost MVP-ul gazdelor, cu 24 p, 9 rec.

În alt meci, revelația CSJ Teleorman Alexandria a învins-o pe CS Oxigen Bucureşti cu 80-61, condusă de americanca Jasmine Delzina Dickey (29 p, 8 rec, 4 pd) (vezi galeria foto de mai sus).

Clasamentul din Liga Națională de baschet feminin

1. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 12 puncte (6 jocuri)

2. FCC Baschet UAV Arad 11 (6)

3. CSM CSU Târgovişte 11 (6)

4. CS Rapid Bucureşti 9 (5)

5. CSJ Teleorman Alexandria 9 (6)

... 

Info: Agerpres

Foto: Sepsi-SIC

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