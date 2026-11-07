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ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe este singura echipă cu victorii pe linie în Liga Naţională de baschet feminin, după ce a învins-o pe CS Agronomia Bucureşti cu scorul de 90-36, vineri, în Capitală, într-un meci din etapa a 6-a.

CS Agronomia Bucureşti - Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 36-90

Beage Riel Chut Dut (20 puncte, 10 recuperări) şi Matehya Marie Bryant (19 p, 13 rec) au fost cele mai bune de la oaspete.

Etapa precedentă, Sepsi a demolat-o pe campioana Rapid, scor 137-33! Giuleștencele au jucat însă derby-ul cu multe junioare în echipă.