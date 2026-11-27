După succesul de pe Cluj Arena, antrenorul covăsnenilor, Ovidiu Burcă, i-a mulțumit finanțatorului Laszlo Dioszegi pentru că l-a susținut public, după ce în spațiul public au apărut informații despre o potențială demitere a tehnicianului.

Mesajul lui Laszlo Dioszegi după „U” Cluj - Sepsi 0-1

„Știm să suferim unul pentru altul și cred că lucrurile sunt pe drumul bun. În ciuda acestor zvonuri (n.r.- despre demiterea sa), eu am fost foarte liniștit, pentru că știu care este procesul, prin ce trebuie să trecem. De unde am pornit anul trecut și unde suntem acum.

Au fost momente complicate și eu sunt liniștit întotdeauna. Încerc să dau ce-i mai bun și asta am făcut și acum. Nu ’aplec urechea’ la ce se zvonește. Dacă lumea nu mai este mulțumită de ceea ce fac eu, nu este nicio problemă.

Vreau să-i mulțumesc lui Laszlo Dioszegi pentru că a ieșit în spațiul public și a spus că eu sunt antrenorul echipei în continuare. A transmis stabilitate”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviu.