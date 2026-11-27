Căpitanul echipei naționale a decis să semneze cu formația pregătită de Cristiano Bergodi, deși avea pe masă oferte și din partea celor de la FCSB sau Universitatea Craiova.

Ciprian Marica: ”Cu Stanciu, U Cluj are un atu în plus să se lupte la campionat!”

Ciprian Marica a vorbit despre revenirea lui Nicolae Stanciu în Superliga României. Fostul atacant este de părere că U Cluj a dat o adevărată lovitură pe piața de transferuri prin transferul lui Stanciu, care se poate dovedi un atu important în lupta la titlu.

În același timp, decizia lui Nicolae Stanciu de a semna cu ”Șepcile Roșii” reprezintă pentru Ciprian Marica și o lovitură grea încasată de FCSB, despre care fostul fotbalist spune că va mai trebui să aștepte până să câștige un nou titlu de campioană.

”E un lucru pozitiv și neașteptat că Stanciu se întoarce în România. E un câștig pentru U Cluj, care a reușit acest transfer, are un atu în plus să se lupte la campionat. FCSB trebuie să mai aștepte (n.r. la titlu)”, a spus Ciprian Marica.