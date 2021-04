"Am fost mai buni ca ei. Am meritat sa batem azi!" Ce spune Ouzounidis dupa victoria importanta de la Cluj

Ouzounidis a obtinut cea mai importanta victorie de cand a venit la Craiova.

Grecul e incantat de atitudinea jucatorilor sai la Cluj. Stilul echipei nu l-a convins. Ouzounidis vrea un joc mai consistent al Craiovei si e gata de noi provocari in playoff.

"CFR a avut mai multa presiune decat noi. Am fost mai buni ca ei in prima parte. Am facut o greseala in repriza a doua, ne-am retras. E periculos pe mingea a doua cand faci asta. Cred ca putem juca mult mai bine decat am facut-o azi. Avem calitatea sa facem asta. Nu e usor! Am ratat sanse mari si noi, prin Mamut, si ei. In general, cred ca meritam victoria.

Am jucat mai bine. Putem fi mai buni. Nu suntem o echipa care sa stea in jumatatea ei sa se apere. Trebuie sa avem mingea, sa combinam mai mult. In meciuri de genul asta, rezultatul e cel mai important", a spus Ouzounidis la Digisport.