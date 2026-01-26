Luni seară, Rapid a învins UTA, la Arad, scor 2-1. Gazdele au condus cu 1-0 după golul lui Coman din minutul 19, însă giuleștenii au întors rezultatul: Alex Dobre (43'), din penalty și Leo Bolgado (79').



Olimpiu Moruțan, prima reacție după debutul la Rapid

Moruțan a fost introdus în minutul 62 și a adus imediat un plus în ofensiva Rapidului. Mijlocașul a centrat inclusiv din corner la golul de 2-1 reușit de Bolgado.



"Sunt fericit că am câștigat. Trei puncte foarte mari aici la UTA. Sperăm să continuăm așa și să ne menținem sus.



Am revenit după 4 ani și jumătate-cinci ani. Ce mi se pare diferit? Nimic. Chiar sunt fericit că am revenit în țară și sper să joc din ce în ce mai bine.



A fost un meci de luptă în prima repriză. Terenul nu ne-a ajutat pentru că era foarte moale și alunecam. În rest, toate bune și ne bucurăm că am câștigat.



Normal că se poate să fie anul Rapidului. Avem un grup unit și putem să facem un rezultat frumos anul acesta.



Îmi doresc să joc din ce în ce ai bine și să ajut echipa. Cred că e foarte important asta. Nu vreau să ies neapărat eu în evidență. Nu îmi doresc să joc pentru mine, ci pentru echipă.



Îmi doresc să joc bine și să merg la națională pentru că avem un meci foarte greu cu Turcia. Dacă o să fiu bine, cu siguranță o să fiu acolo", a spus Olimpiu Moruțan, după meci.



Rapid a revenit pe locul 2 în Superliga după victoria de la Arad, cu 45 de puncte, doar unul sub liderul Universitatea Craiova.

