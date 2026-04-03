Marius Bilașco (44 de ani) este noul director sportiv adjunct al Rapidului. El a revenit în Giulești după 13 ani, ultima oară fiind jucător al grupării din Grant.

Marius Bilașco a semnat cu Rapid! Ce funcție va ocupa + prima reacție: ”Ambițiile sunt mari”

După ce s-a retras din fotbal, în 2013, chiar la Rapid, fostul internațional român a preluat funcția de director sportiv din cadrul clubului CFR Cluj în vara lui 2018.

A activat la gruparea ardeleană până acum. La Rapid a fost prezentat drept director sportiv adjunct, în ciuda faptului că s-a vehiculat că ar fi urmat să preia departamentul de scouting.

”Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat și cu ambiții mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă și au încurajat-o și la bine și la greu și sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca și până acum. Am convigerea că băieții și staff-ul le vor răsplăti această susținere. Doar împreună vom reuși să obținem performanțe! Hai, Rapid!”, este prima reacție a lui Bilașco.

Din sezonul viitor, Bilașco va prelua funcția de director sportiv, preluând atribuțiile de la Mauro Pederzoli, oficialul adus în Giulești vara trecută, dar care nu l-a impresionat pe Dan Șucu.

”Bilașco vine la Rapid după o perioadă de succes petrecută la CFR Cluj, club la care a activat începând cu anul 2017, iar din 2018 a ocupat funcția de director sportiv. În această perioadă, a contribuit la una dintre cele mai dominante etape din istoria recentă a clubului ardelean, cu 5 titluri de campioană, o Cupă a României și două Supercupe câștigate.

Ca jucător, Marius Bilașco a avut o carieră solidă atât în România, cât și în străinătate, iar finalul carierei l-a găsit chiar în tricoul Rapidului, în 2012. Ultimul său meci din carieră a avut loc pe 27 octombrie 2012: Concordia Chiajna – Rapid 0-0

Bine ai revenit în familia Rapid, Marius!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.