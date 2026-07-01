De zece jucători s-au despărțit roș-albaștrii până acum, la capătul unui sezon pe care fosta campioană a României l-a salvat cu greu. FCSB a obținut accederea în cupele europene pe ruta play-out-ului.

Vlad Chiricheș, David Kiki, Daniel Graovac, Mamadou Thiam Baba Alhassan, Alexandru Maxim și Lukas Zima au rămas fără contract, în timp ce Ionuț Cercel și Alexandru Pantea au fost trimiși sub formă de împrumut.

Singura plecare de la FCSB pe bani a fost Darius Olaru. Căpitanul roș-albaștrilor a semnat cu Royale Union Saint-Gilloise, după ce belgienii au plătit 3 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului.

Gigi Becali și-a dat ”OK-ul” pentru încă o plecare de la FCSB: ”300.000 de € acum și restul peste un an”

FCSB e acum pe cale să mai cedeze un jucător. Mihai Lixandru prezintă interes pentru un club din Arabia Saudită, iar Gigi Becali, patronul clubului, a evidențiat că suma de transfer ar fi undeva la 600.000 de euro.

Becali a spus că arabii sunt gata să ofere jumătate acum și restul de bani la anul

”Cu Lixandru nu știm dacă pleacă. A rămas Arabia Saudită. Eu când fac afaceri, fac afaceri. Când e vorba de câteva sute de mii, lasă să își facă băiatul viața. Era vorba de 600.000 de euro, vreo 300.000 acum și restul peste un an, din Arabia Saudită.

O să luăm banii peste doi ani, mergem la FIFA cu arabii. Treaba lor. Păi, cred că da, eu am dat ok-ul. Stăm noi în 300.000? Să plece băiatul și să își facă treaba. El face parte din vederile noastre, dar vrem ceva mai iute”, a spus Becali, potrivit Digi Sport.

Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, Mihai Lixandru a bifat 108 apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și patru pase decisive.