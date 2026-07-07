OFICIAL Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente”

Decarul lui Dinamo și-a prelungit contractul! ”Unul dintre cele mai promițătoare tinere talente” Volei
SPORT.RO
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Campioana ultimelor două sezoane va evolua direct în grupele Champions League.

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Dinamocs dinamo bucurestiCEV Champions LeagueAlexandru OpreaDivizia A1
Din articol

Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1 la volei masculin și participantă în sezonul următor direct în grupele Champions League, a anunțat prelungirea contractului cu Alexandru Oprea.

La sfârșitul lunii trecute, campioana a anunțat transferul internaționalului cubanez Nivaldo Diaz, după cele ale lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu, Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, și Niko Suihkonen, internațional finlandez.

Totodată, Dinamo a reușit și prelungirea contractelor cu Nicolae Ghionea, al doilea căpitan al echipei, Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța, Robert Călin și austriacul Jacob Kitzinger.

Alexandru Oprea continuă la Dinamo

”Stay with #D🔴⚪️

Alexandru Oprea, 18 ani, 192 cm, unul dintre cele mai promițătoare tinere talente ale voleiul românesc, rămâne pentru încă un sezon la Dinamo, după ce a debutat anul trecut în campionatul național și cupele europene.

“Mulțumesc clubului pentru oportunitatea oferită, atenția și sprijinul acordate tinerilor sportivi români. Voi face tot ce depinde de mine să ajut echipa în sezonul următor și să bucurăm minunații noștri fani”

#dinamo #dinamobucurești #dinamovolley”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Când începe faza grupelor CEV Champions League

Dinamo a redevenit campioană naţională în 2025 la volei masculin, după o pauză de 30 de ani, şi a reconfirmat performanţa în 2026, când şi-a trecut în palmares cel de-al 20-lea titlu.

Tragerea la sorţi a grupelor CEV Champions League, ediţia 2026-2027 (5 grupe de câte 4 echipe) va avea loc la 15 iulie. 

Prima etapă din faza grupelor este programată în zilele de 8-10 decembrie 2026.

VIDEO EXCLUSIV Mircea Peța și Sergio Diaconescu de la Dinamo, invitați la Poveștile Sport.ro

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