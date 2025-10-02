David Kiki (31 de ani) va fi scos de pe listele LPF și UEFA începând din iarnă. Anunțul a fost făcut joi după-amiază de patronul Gigi Becali, care a transmis că e dispus să îi ofere bani fundașului stânga din Benin pentru rezilierea contractului.
Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot pe David Kiki"
Decizia lui Gigi Becali a venit la o săptămână după ce Kiki a fost titularizat la meciul cu Go Ahead Eagles, câștigat de FCSB cu 1-0.
"Crețu nu avea mari probleme. El a fost întrebat dacă poate și a zis că da. Trebuia să ne apărăm acolo în stânga. Kiki ăsta e ceva... abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot. Și ce dacă are contract? Îi dau banii omului", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.
Cu Risto Radunovic menajat, FCSB îl va titulariza la duelul cu Young Boys pe Alexandru Pantea, la bază fundaș dreapta - un semnal clar că David Kiki, în mod normal alternativa pentru fotbalistul muntenegrean, nu mai are viitor la campioana României.
- Primul 11 al lui FCSB anunțat de Gigi Becali pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec
David Kiki, doar 14 meciuri la FCSB
David Kiki a semnat vara trecută cu FCSB, din postura de jucător liber de contract. Fundașul din Benin, care a mai jucat în România la Farul Constanța, a strâns doar 14 meciuri la formația roș-albastră.
- 3 trofee a cucerit Kiki în România: două titluri în Superliga (unul cu Farul Constanța, unul cu FCSB) și o Supercupă a României (cu FCSB)