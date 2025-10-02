David Kiki (31 de ani) va fi scos de pe listele LPF și UEFA începând din iarnă. Anunțul a fost făcut joi după-amiază de patronul Gigi Becali, care a transmis că e dispus să îi ofere bani fundașului stânga din Benin pentru rezilierea contractului.

Gigi Becali: "Abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot pe David Kiki"



Decizia lui Gigi Becali a venit la o săptămână după ce Kiki a fost titularizat la meciul cu Go Ahead Eagles, câștigat de FCSB cu 1-0.



"Crețu nu avea mari probleme. El a fost întrebat dacă poate și a zis că da. Trebuia să ne apărăm acolo în stânga. Kiki ăsta e ceva... abia aștept să vină iarna și să-l scot din lot. Și ce dacă are contract? Îi dau banii omului", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



Cu Risto Radunovic menajat, FCSB îl va titulariza la duelul cu Young Boys pe Alexandru Pantea, la bază fundaș dreapta - un semnal clar că David Kiki, în mod normal alternativa pentru fotbalistul muntenegrean, nu mai are viitor la campioana României.

Primul 11 al lui FCSB anunțat de Gigi Becali pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec

David Kiki, doar 14 meciuri la FCSB

David Kiki a semnat vara trecută cu FCSB, din postura de jucător liber de contract. Fundașul din Benin, care a mai jucat în România la Farul Constanța, a strâns doar 14 meciuri la formația roș-albastră.

