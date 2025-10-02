FCSB a decis să prioritizeze meciul de duminică din campionat cu Universitatea Craiova, astfel că la duelul cu Young Boys vor rămâne pe bancă mai multe nume importante, precum Juri Cisotti, Darius Olaru, Florin Tănase, Risto Radunovic sau Daniel Bîrligea.

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Young Boys



Gigi Becali se arată însă încrezător în jucători ca Alibec, Thiam sau Octavian Popescu și este optimist că FCSB va putea obține un nou rezultat important în Europa League.



Primul 11 al lui FCSB anunțat de Gigi Becali pentru meciul cu Young Boys: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Oct. Popescu, Thiam - Alibec



"Eu cred că a venit și vremea lui Alibec. A fost bine în meciul trecut. Ca atare, cred că a venit și vremea să marcheze. Cu siguranță va intra și Bîrligea. Poate nu chiar la pauză. Depinde cât poate Alibec.



Cred că Pantea va fi în stânga și Crețu în dreapta. Radunovic nu mai are probleme, dar avem nevoie de el în meciul important cu Craiova. Dacă vom câștiga cu Craiova, nu vom mai avea nicio emoție la play-off.



Eu am calculat meciul ăsta în funcție de cel cu Craiova. Tănase, Olaru, Cisotti, Radunovic, Bîrligea nu joacă azi. Dar ce, cei de azi nu sunt jucători? Octavian Popescu, la 18 ani, era numărul 1 și când vorbeam cu Florinel Coman nici măcar nu avea pretenții să intre în locul lui Tavi. Alibec nu e jucătorul care a fost până ieri la echipa națională și care câștiga campionate pentru Farul? Miculescu nu e jucător? Edjouma și Alhassan nu sunt doi închizători foarte buni, puternici? Thiam nu e un jucător în care să avem încredere și care deja a demonstrat?



E adevărat, e puțină diferență, dar e posibil ca asta să fie echipa câștigătoare. Eu am încredere în jucătorii ăștia", a spus Gigi Becali, joi după-amiază, la Digisport.

FCSB, după un start excelent în Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles, poate face punctaj maxim, după două etape, în cazul unei victorii, diseară, cu Young Boys (Elveția). Un succes pe teren ar aduce o sumă importantă și în conturile clubului: 450.000 de euro.

